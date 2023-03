ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo 5 de marzo el primer capítulo de la serie 'Nacho', que narra la vida del famoso actor porno Nacho Vidal. La ficción está protagonizada por Martiño Rivas, María de Nati, Andrés Velencoso y Miriam Giovanelli, entre otros. Más Vale Tarde ha podido hablar este jueves con Vidal sobre esta serie, pero también se han tratado otros asuntos como los procedimientos judiciales que tiene pendientes, por los que él ha asegurado que se hará "justicia". "Yo siempre he creído en la verdad", ha opinado.

"Pasar por la Gran Vía y ver tu nombre en los carteles… es que he visto la luna", ha contado el actor, emocionado por el estreno de 'Nacho'. No obstante, ha hablado de la "doble moral" que hay en la sociedad, puesto que la mayoría le conocen pero pocos reconocen haber visto sus vídeos. El actor, además, ha apuntado que hubo sitios donde les han prohibido grabar la serie.

Por otro lado, y preguntado por cómo lleva su procesamiento por homicidio imprudente por la muerte del conocido fotógrafo de moda José Luis Abad durante la celebración del rito del 'sapo bufo', Vidal ha asegurado que está esperando que la "justicia haga justicia, como siempre". "Los juicios mediáticos ya sabes cómo son… Pendientes no solo tengo uno, sino 20 juicios, pero no te preocupes que yo siempre he creído en la verdad. Todo saldrá a la luz". Con estos juicios mediáticos, dice estar acostumbrado a ser "cabeza de turco". La estrella porno se considera una "diana fácil", pero lo que más le preocupa son los juicios mediáticos. "Son los que matan", ha afirmado.