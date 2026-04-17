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TikTok entre rejas

Desde momentos de gimnasio a trucos de autocuidado: los presos influencers que retransmiten su día a día en plataforma como TikTok

A pesar de que no es lícito tener un móvil, se graban y fotografían sin ningún tipo de disimulo en zonas como el patio o en los pasillos de la prisión. Llegan incluso a hacer videollamadas con sus familiares.

Influencers entre rejas

Con un móvil en la mano. Grabando todo lo que hacen en su día a día. Subiendo vídeos e imágenes con los colegas, de lo que comen o de cuando van al gimnasio a hacer ejercicio. Podrían ser simplemente influencers, porque influencers son, pero además de subir contenido a las redes sociales son presos. Son gente que está en la cárcel y que aprovecha su paso por prisión para compartir sus vivencias penitenciarias.

Para hacer algo que no es lícito y que, como cuenta Beatriz de Vicente, podría conllevar "una sanción" o que se les "retiren los permisos". Pero ahí siguen. Grabándose con unos teléfonos que les llegan por diversos medios que los funcionarios de prisión no llegan a localizar e intervenir.

Con estos dispositivos, su vida en la cárcel es una vida de influencer. Se graban realizando unboxing, cuentan trucos de cuidado o dan consejos en las duchas. Así lo narra, por ejemplo, alguien que dice ser un condenado por narcotráfico y que ya lleva varias cárceles a sus espaldas.

Enseña cosas como el patio de la cárcel e incluso cómo es pasar una Nochevieja en la cárcel. Porque no se cortan. Porque en pleno patio sacan el móvil y foto en grupo en situaciones que cada vez se repiten con mayor frecuencia en las prisiones de España. Y es que ya se llegan a incautar hasta tres móviles de media por semanas en los centros penitenciarios.

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