Israel reconoce a Somalilandia: ¿Qué implicaciones internacionales tiene?

El Consejo de Seguridad de la ONU en una foto de archivo

El contexto Israel decidió reconocer al Estado secesionista de Somalilandia como nación independiente el pasado viernes, 26 de diciembre. Esta medida ha desatado la condena internacional de numerosos países por las implicaciones estratégicas de este territorio.

Israel ha decidido reconocer a Somalilandia (oficialmente República de Somalilandia), un Estado con reconocimiento limitado ubicado en el Cuerno de África, como nación independiente, algo que ha desatado la polémica y la crítica y ha producido un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea, por sus implicaciones estratégicas. ¿Pero qué hay detrás de este reconocimiento? ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene?

Este territorio semidesértico declaró su independencia de Somalia en 1991, sin embargo, casi 35 años después, Somalilandia no había sido reconocida como Estado por ninguna otra nación hasta que, el pasado viernes 26 de diciembre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo hizo formalmente a través de un comunicado difundido por su oficina.

¿Por qué Israel ha reconocido a Somalilandia? Sus argumentos

Israel se ha convertido en el primer Estado miembro de la ONU en reconocer la independencia de Somalilandia, siguiendo, según explicaba el propio Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hoy anuncié el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano. Junto con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Sa'ar, y el Presidente de la República de Somalilandia, firmamos una declaración conjunta. Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham, firmados por iniciativa del presidente Trump", escribía en su cuenta oficial de X.

¿Qué países han rechazado este reconocimiento?

El reconocimiento de Israel, primer país del mundo que da ese paso, se ha topado con un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea. La Liga Árabe, formada por 22 países, incluida Somalia, afirmó este domingo que el reconocimiento constituye un "atentado" contra la seguridad regional, e instó a aplicar a Israel "medidas jurídicas, económicas, políticas y diplomáticas".

También, el Gobierno federal de Somalia rechazó categóricamente la medida, afirmando que ningún actor externo tiene autoridad para modificar su unidad o configuración territorial. La declaración somalí señaló que cualquier reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel u otros países carece de validez legal y política y que acciones de este tipo pueden desestabilizar la región y aumentar tensiones internacionales. El 27 de diciembre, ambas cámaras del Parlamento somalí también condenaron el reconocimiento israelí, considerándolo "ilegal" y sin efectos jurídicos internacionales.

Por su parte, la Unión Europea reafirmó la importancia de "respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia", pero no criticó el reconocimiento israelí.

¿Qué implicaciones puede tener el reconocimiento isrealí a a nivel geopolítico?

El reconocimiento de Somalilandia refuerza la posición de Israel en la región y por ende, genera tensiones con países musulmanes y africanos ya que por la situación geográfica de Somalilandia proporcionaría una ventaja situación estratégica para el control de Oriente Medio. Por otro lado, también debilitaria la posición de Somalia que ha sido socio tradicional de China, Rusia e Irán.

También, en medio de los planes discutidos por Donald Trump y Benjamin Netanyahu del pasado mes de febrero para la expulsión de palestinos de la Franja de Gaza, Somalilandia aparecía como uno de los territorios considerados como posible destino para su reubicación.

Tal como recoge 'El País', según Asher Lubotzky, investigador sénior en el Instituto Israel-Africa, este reconocimiento tiene que ver 'al 100%' con la rivalidad entre Israel e Irán. Más concretamente, "con los hutíes de Yemen, los aliados de Teherán que Estados Unidos e Israel han bombardeado tras interrumpir el comercio marítimo en el mar Rojo y lanzar misiles y drones (casi siempre interceptados) contra el Estado judío en los dos últimos años, 'en solidaridad con los hermanos de Gaza' frente a la masacre".

