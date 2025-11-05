Luis Sanabria 'protege' las memorias del rey Juan Carlos I con una urna: "Tengo palpitaciones"

La versión francesa de las memorias del rey emérito se han convertido en el gran objeto de deseo en la redacción de laSexta, por ello el periodista ha tenido que introducir el libro en una urna.

Más Vale Tarde tiene un ejemplar de las memorias del rey Juan Carlos I. Estas se han publicado en Francia este miércoles y tendremos que esperar hasta el próximo tres de diciembre para poder acceder a las mismas en castellano.

El libro se ha convertido en un objeto de deseo en la redacción de laSexta, por ello Luis Sanabria ha tenido que 'protegerlo' con una urna. "Ansiedad absoluta", comenta el periodista, provocando las risas de Cristina Pardo, "nos lo quitan de las manos".

"Nunca imagine que acabaría siendo custodio de la 'Reconciliación'", comenta Sanabria, irónico. "Ay, Luis", comenta Cristina, "con lo sobrio que es Sanabria y mira, aquí le tienes". "No sé por qué no han sonado trompetas y timbales a tu llegada", añade Iñaki López.

"¿Lo sacas sin guantes?", pregunta el presentador, cuando Luis extrae el libro de la urna. El periodista muestra el libro "casi con palpitaciones y taquicardias", manifiesta.

