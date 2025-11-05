Mábel Galaz desvela lo que le dijo Felipe VI al rey Juan Carlos sobre Letizia: "O ella o lo dejo"

Mábel Galaz y Martín Bianchi, periodistas especializados en Casa Real, analizan en este vídeo los pasajes de las memorias del rey Juan Carlos sobre la reina Letizia y dan detalles de cómo era su relación.

Más Vale Tarde tiene acceso a las memorias del rey Juan Carlos, publicadas hoy en Francia, donde el monarca acusa a la reina Letizia de "romper la estabilidad de la familia"..

Mábel Galaz afirma en el vídeo sobre estas líneas que la relación entre el rey emérito y Letizia fue "mucho peor" de lo que cuenta Juan Carlos I en sus memorias. En este sentido, señala que "Letizia llega a una familia desestructurada y la no cohesión no es culpa de ella".

Martín Bianchi apunta que antes de Letizia, ya hubo "una operación de palacio" contra Eva Sannum y que "fue exitosa" porque provocó el fin de la relación. En el caso de Letizia, eso no ocurrió porque "Felipe lo anunció prácticamente sin notificar a palacio de su compromiso".

El periodista añade que el recibimiento a Letizia en Zarzuela fue "muy frío", no solo por parte de los reyes, sino también de las infantas.

Mábel Galaz apunta que en el caso de Eva Sannum fue el mismo, por aquel entonces, príncipe Felipe, quien le dijo que había roto con la modelo noruega. También le consta que don Juan Carlos habría invitado a consejero de Casa Real y políticos influyentes para hacerle ver que no podía casarse con Sannum.

Cuando Felipe comienza a salir con Letizia, Mábel señala que "él sabe que no se puede enterar nadie, porque como se enteren lo dinamitan". En un momento dado, explica que Felipe se planta ante Juan Carlos I y le dice: "O ella, o lo dejo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.