María Claver, sobre la problemática de los sin hogar en Barajas: "La imagen que este país da es lamentable"

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en el refugio de decenas de personas sin hogar que pernoctan en diferentes zonas de las terminales. AENA anunciaba la semana pasada que iba a restringir el acceso al aeropuerto para evitar que se agravara el problema.

Esto, además, ha dado lugar a una guerra abierta entre el Gobierno central y el regional, que debaten sobre en quién reside la responsabilidad de atender a estas personas. José Luis Martínez-Almeida ha estallado contra el Gobierno afirmando que hay más de 200 personas pernoctando en el aeropuerto que son "solicitantes de asilo y que son responsabilidad del Gobierno". Además, también han solicitado un censo de las personas alojadas en Barajas para así buscar una solución.

María Claver, por su parte, se hace eco de esa petición del regidor madrileño. "No se puede decir que no son solicitantes de asilo si no se sabe quién está allí", indica la periodista. "A partir de ahí, hay que decir que, además, obviamente de todo esto, es una problemática", añade María.

Claver señala que, solo en abril, el aeropuerto recibió a 5,6 millones de visitantes. "Imagínate el que llegue por Barajas, le pilla el apagón, después se va a la Feria de Sevilla y le pilla el tren...", expone la periodista, "la imagen que este país da, sinceramente, es muy lamentable".