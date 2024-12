María Claver defiende la celebración de la cumbre antiabortista en el Senado: "No puedes vetar el derecho al debate"

Esta semana se está celebrando en el Senado la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto, que está organizada por la organización ultraderechista Red Política de Valores, presidida por Jaime Mayor Oreja. Este evento está causando una gran polémica, ya que el Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para poner una de las sedes de la democracia española al servicio de algunos de los líderes de la ultraderecha internacional.

María Claver se ha posicionado a favor de que este tipo de eventos se produzcan en la sede de la soberanía nacional: "Me asombra que un debate no se pueda producir por mucho que a uno no le guste, el Parlamento está para eso".

"El derecho a que se produzca este debate en libertad en una democracia no lo puedes vetar", ha defendido la periodista en Más Vale Tarde.

"Que haya cuestionamientos sobre el hecho de que se puedan producir debates es lo que me parece realmente peligroso", ha dicho María Claver para concluir.