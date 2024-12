El Gobierno carga contra la vergonzosa cumbre ultra antiabortista: "Se va a cumplir la ley y se va a garantizar el derecho a abortar"

La vergonzosa cumbre ultra en el Senado en la que se ha llegado a comparar el aborto con la esclavitud ha sido duramente criticada por el Gobierno. La primera en alzar la voz ha sido Mónica García, ministra de Sanidad. La 'socialista' ha dejado en claro que "pese a sus filias de otros tiempos pretéritos y de otros tiempos oscuros, este Gobierno va a cumplir la ley y va a garantizar que todas las mujeres de este país puedan ejercer su derecho a abortar de forma libre, gratuita y en la sanidad pública".

La titular de Sanidad ha definido a los organizadores del evento como "la ola reaccionaria internacional amparada por la derecha reaccionaria de nuestro país y por esa mutación de la extrema derecha que tenemos en nuestras instituciones". Ante esta situación, "como ministra de Sanidad y como mujer" ha afirmado que quería ser "cristalina" para proclamar que "las mujeres y la sociedad española no lo vamos a consentir".

García ha apuntado que "por mucho que quieran esparcir su odio; por mucho que quieran traernos nuestras ideas retrógradas, reaccionarias y exquisitamente medievales, la sociedad español es muchísimo mejor que ellos y que ellas, y que la sociedad española en su conjunto no va a permitir ni un solo retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres".

Aunque no ha sido la única que ha señalado con el dedo a los ultras. Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha seguido la línea de García aseverando que la celebración de esta cumbre en el Senado es "intolerable" y que no se puede permitir que un epicentro clave de la democracia "se convierta en un parque temático de la extrema derecha".

Por su parte, Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha dado su opinión a través de su cuenta de X: "El Senado es de todos y de todas. No pueda acoger a quienes propagan discuros contra los derechos humanos y los valores constitucionales. No es una cumbre. No son valores".

Para terminar, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha declarado que "las terapias para gais y prohibir el aborta hasta en casos de violación" son las políticas que han promovido en el Senado. También ha recalcado que dicha cumbre ha sido aprobada por el Partido Popular y que "con este Gobierno estas barbaridades nunca serán ley".