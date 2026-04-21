Marc Giró, a Iñaki López: "Mariquitas hay en todas partes. Tú porque eres muy vasco y muy hetero, pero si rascas un poquito..."

A propósito del estreno de 'Cara al Show', Marc Giró mantiene una divertida charla con Iñaki López y Cristina Pardo sobre la polémica de Eduardo Mendoza, la pansexualidad de Ferreras o los 'heteros' de laSexta.

Hoy laSexta está de estreno. Esta noche a las 23:00 llega Marc Giró con su 'Cara al Show' y el presentador ha estado en Más Vale Tarde para hablar de su programa y de otros temas de actualidad.

Entre otros, la polémica que se le ha levantado por las declaraciones de Eduardo Mendoza sobre Sant Jordi y el Día del Libro. En su caso, opina que lo que diga el escritor "va a misa", porque lo considera "una de las mentes más brillantes en Cataluña, en España, en Europa y en el planeta Tierra".

Además, considera que esta polémica le ha venido bien, porque "ni el mejor director de marketing se inventa esta campaña". Al margen de la ironía que, según él, ha utilizado Mendoza, Giró no ve problema en proponer un debate sobre si "el Día del Libro tiene que llamarse así y dejar a Sant Jordi y la Iglesia católica en otro plano". No obstante, alucina con que se pase del debate a quemar libros: "¿Pero esto qué es, fascismo?", se pregunta.

Esta mañana, Giró conseguía que Antonio García Ferreras se declarara "pansexual" en 'Al Rojo Vivo'. "La pansexualidad es el futuro", asegura Marc, que sostiene que "a partir de una cierta edad ya no tienes remilgos a nada".

Giró desmiente a Iñaki López, que define laSexta como "una cadena muy hetero" y le asegura que se ha cruzado con "algún mariquita de rango alto". De hecho, le explica que "mariquitas hay en todas partes": "Tú porque eres muy vasco y muy hetero, pero si rascas un poquito... mira a Ferreras".

Marc Giró afirma estar "hasta el moño" de hacer promoción de 'Cara al Show' y manda un directo mensaje a la audiencia: "Si lo quieres ver, lo ves, y si no a leer a Eduardo Mendoza".

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