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Madrid, papa-ralizada: caos en la capital por el ruido y los cortes de tráfico ante la llegada de León XIV

Los detalles El primer gran acto del papa va a ser en la Plaza de Lima, cuyos accesos están cortados al tráfico y hay un enorme escenario donde se están realizando ensayos de los conciertos que va a haber este fin de semana.

Caos en Madrid
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El papa León XIV llega este sábado a Madrid y su primer gran acto va a ser en la Plaza de Lima, cuyos accesos están cortados al tráfico y hay un enorme escenario donde están ensayando los conciertos que tendrán lugar allí este fin de semana. Así, el ruido, unido al caos con el tráfico, ha enfadado a muchos vecinos de la capital.

Y es que Madrid está paralizado totalmente, desde el Paseo de Castellana, pasando por Bernabéu y Cibeles, siendo imposible el tráfico, lo que ha convertido a Madrid en una ratonera, en una ciudad papa-ralizada.

Hay vecinos que cuentan en Más Vale Tarde que han llegado hasta dos horas tarde al trabajo, mientras que un hombre critica que estén "montando este espectáculo con todo lo que está provocando". "Es una vergüenza. ¿Por qué tienen que quitar las bicicletas públicas un día antes si tardan 20 segundos en quitarlas? Es el centro y la gente sigue teniendo que ir a trabajar", denuncia un vecino.

Además de la Castellana cortada al tráfico, también hay líneas de autobús y Metro modificadas, y cabe destacar que este sábado, además de la llegada del papa, también tendrá lugar en Madrid el concierto de Bad Bunny y su casita en el Metropolitano y la Feria del Libro en el Retiro. "Al estar cortada la Castellana, hemos tenido un 10% de los clientes que tendríamos un día normal", se queja un hostelero.

Mientras, un helicóptero de la Policía controla todo desde el aire y curiosos se acercan a la Plaza de Lima para ver los preparativos, con toda Madrid papa-ralizada.

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