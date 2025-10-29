Ahora

Funeral de Estado de las víctimas de la DANA en Valencia

Felipe VI y Letizia saludan a las víctimas

Mabel Galaz, sobre la "relación especial" de los reyes con las víctimas: "Las conocen por su nombre y los problemas que tienen"

Mabel Galaz explica en el vídeo sobre estas líneas que "se estableció un vínculo con las víctimas que los reyes han mantenido todo este último año" desde su visita a Paiporta y que "están muy implicados en las tareas de recuperación".

Momentos antes de comenzar el funeral de Estado en recuerdo a las víctimas de la DANA, los reyes Felipe VI y doña Letizia tenían la oportunidad de hablar con algunos de los familiares.

Personas con las que, explica Mabel Galaz en el vídeo sobre estas líneas, los reyes tienen "una relación especial" desde la dramática primera visita a Paiporta, en la que "se estableció un vínculo que los reyes han mantenido todo este último año".

En este sentido, recuerda que asistieron al funeral de Estado y que también estuvieron con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, "para que vieran todo lo que había pasado allí".

Además, señala que Felipe VI ha vuelto en alguna ocasión para ver cómo iban los trabajos de recuperación. "Me consta que desde Zarzuela y, especialmente, la reina Letizia han estado en contacto con muchas de las personas que están saludando en este momento", indica la periodista.

Personas a las que, según Mabel, "conocen por su nombre y apellido y los problemas que tienen". Por todo ello, apunta que los monarcas "están muy implicados en las tareas de recuperación de todas las zonas afectadas".

