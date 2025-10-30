Varapalo electoral para la ultraderecha de Países Bajos: pierde 11 escaños y empata con los liberales progresistas

Geert Wilders, líder de la ultraderecha de Países Bajos, vota durante las elecciones de este 29 de octubre.

¿Qué ha pasado? El islamófobo Geert Wilders, que arrasó en los comicios de hace dos años, obtiene 26 escaños, los mismos que D66, liderado por Rob Jetten, algo que mantiene en el aire quién será la primera fuerza política del país.

En las elecciones neerlandesas de 2023, el ultraderechista Geert Wilders y su partido PVV han experimentado un notable retroceso, perdiendo 11 de sus 37 escaños previos. Aunque Wilders logró 26 escaños, empató con el partido liberal D66 de Rob Jetten, que lidera provisionalmente con una ventaja de unos 2.300 votos. D66 ha avanzado significativamente en grandes ciudades, mientras que el PVV mantiene su liderazgo en Limburgo, aunque con pérdidas. La participación electoral fue del 78,4%, y la diferencia entre los dos partidos es la más ajustada desde 1956. El resultado final aún depende del escrutinio de votos pendientes.

Lejos queda el apoteósico triunfo electoral de la ultraderecha más radical de Geert Wilders en 2023 tan solo dos años después de que el PVV consiguiera una victoria aplastante en los anteriores comicios con la islamofobia, el eurescepticismo y el discurso antiinmigración por bandera.

El apodado como 'el Trump neerlandés' por su retórica electoral similar a la del líder estadounidense, obtendría en las elecciones de este jueves 26 escaños, los mismos que su contrincante, el partido liberal D66, liderado por Rob Jetten, un empate técnico con una diferencia mínima de unos 2.300 votos a favor del liberal progresista que deja en el aire quién liderará el país, según la última proyección provisional de la agencia neerlandesa ANP.

Este jueves por la noche, los sondeos a pie de urna daban como ganador a D66 con una ventaja de dos escaños sobre la ultraderecha y, este viernes, los progresistas siguen siendo los vencedores de la jornada electoral al sumar de golpe al menos 17 escaños más que en los anteriores comicios.

Algo que no ha caído nada bien a Wilders, que incluso con un empate quedaría entre los principales perdedores de la cita electoral al perder 11 de los 37 escaños que tenía hasta ahora, y que ya ha advertido que no permitirá que un representante de D66 inicie las conversaciones de formación mientras no haya "una claridad del 100 %" sobre qué partido ha ganado las elecciones. "Haremos todo lo posible para evitarlo", ha escrito en redes sociales.

El ultraderechista parece espera que las cosas cambien con los votos que aún quedan de contabilizar. Todavía no se han contado los resultados de varios municipios, además del recuento del voto en el extranjero y el de los territorios caribeños de Bonaire, San Eustaquio y Saba, tradicionalmente más favorables a D66. Además, se incorporará durante la semana el 20% restante de los votos de Ámsterdam, donde la formación de Jetten ha obtenido por ahora el 23,4 % de los sufragios.

La diferencia más ajustada desde 1956

Aún así, D66 ha consolidado su avance en las grandes ciudades neerlandesas, siendo el partido más votado en Róterdam, La Haya, Utrecht, Tilburg y Groninga, y registrando también avances en Ámsterdam. El PVV mantiene su liderazgo en la provincia sureña de Limburgo, aunque con pérdidas significativas respecto a 2023: en Venlo, ciudad natal de Wilders, ha caído del 36 al 27% de los votos.

Por su parte, el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, que lideró hasta renunciar este mismo jueve spor la noche Frans Timmermans, se mantiene en 20 escaños; el VVD, del ala liberal conservadora encabezado por Dilan Yesilgöz, retrocede a 22 escaños, mientras que el democristiano CDA de Henri Bontenbal se queda con 18. La extrema derecha de Foro por la Democracia (FvD) y la Unión Cristiana (CU) se quedan con 7 y 3 respectivamente.

El euroescéptico JA21 alcanza 9 escaños y el movimiento agrario BBB 4, mientras que el Partido Socialista (SP), Denk, el Partido por los Animales (PvdD) y el SGP obtienen 3 cada uno. El partido de los jubilados 50Plus logra 2, Volt 1, y el centrista NSC, fundado en 2023, desaparecería de golpe del Parlamento, tras perder la veintena de escaños que tenía hasta ahora.

La participación electoral se ha situado en el 78,4%, ligeramente por encima del 77,8 % de hace dos años. En conjunto, la proyección de ANP, basada ya en resultados reales y no en encuestas de salida, confirma la extrema volatilidad de unos comicios en los que los sondeos ya anticipaban un resultado ajustado.

A la espera del escrutinio final y de la validación oficial por el Consejo Electoral, prevista para la próxima semana, Países Bajos está sin un ganador claro en una de las elecciones que se perfilan como las más reñidas de su historia reciente: la diferencia entre los dos partidos más votados no había sido tan pequeña desde 1956, año en que la Cámara pasó a tener 150 escaños.

