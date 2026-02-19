Mábel Galaz, tras la detención del expríncipe Andrés: "Si Isabel II hubiera seguido viva, habría seguido tapándolo"

La periodista señala que Andrés era la debilidad de la monarca y, por ese motivo, ya pago una elevada suma de dinero a la primera mujer que le denunció para así poder evitar el juicio.

El hermano del rey Carlos III, el expríncipe Andrés, ha sido detenido en relación al caso Epstein. Este está siendo investigado por un delito de "mala conducta en un cargo público". Mábel Galaz señala que el expríncipe Andrés era la "debilidad" de la reina Isabel II. "Se equivocó con su hijo", expone.

La periodista cuenta que la monarca llegó a un acuerdo con la primera mujer que denunció haber tenido relaciones obligada hasta en tres ocasiones con él. "Si Isabel II hubiera vivido, hubiera intentado seguir tapándolo", expone, tajante.

Galaz considera que ha habido una figura fundamental en esta historia: el príncipe Guillermo. "Creo que ha sido el que ha convencido a su padre de que, si algún día quiere que él reine, hay que hacer algo", explica Mábel. "De hecho, dicen que la relación de Guillermo con el príncipe Andrés es muy mala", apunta Cristina Pardo.

Mábel indica que también se está diciendo que las hijas del expríncipe Andrés "van a salir en los papeles de Epstein". Además, la periodista señala que la exmujer de Andrés, Sarah Ferguson, se ha ido a los Emiratos Árabes "de sopetón".

