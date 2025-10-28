La historia de Mariana, una mujer de 88 años que vio desaparecer su vida durante la DANA: "Lo he perdido todo, no tengo nada"

Mariana, una mujer de 88 años, perdió su casa y todos sus recuerdos durante la DANA del 29 de octubre de 2024. En Más Vale Tarde, cuenta a Christian Calcerrada cómo el agua arrasó con la vida que construyó durante más de medio siglo.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Christian Calcerrada charla con Mariana, una mujer de 88 años que lo perdió todo el día de la dana. El agua se llevó todos sus recuerdos y destrozó la casa donde había construido su vida y su familia.

Mariana recuerda que aquel fatídico 29 de octubre estaba con su hija en casa cuando esta le alertó de que el agua estaba entrando. Su primera reacción fue reírse de la situación, pero pronto comprendió la gravedad del momento. Entonces, ambas intentaron salir del domicilio. "Por la puerta no pudimos porque (el agua) nos llegaba por los tobillos o más arriba", explica.

Llevaba 53 años viviendo junto al barranco del Poyo y asegura que nunca, en sus 88 años, había visto unas lluvias así hasta la DANA del 29 de octubre de 2024. "Lo he perdido todo, no tengo nada", confiesa visiblemente emocionada.

La mujer reconoce a Christian Calcerrada que no ha vuelto a su casa desde aquel día: "Mi casa estaba toda amueblada y todo bien. Y ahora está vacía, no he podido recuperar nada. En una casa hay fotos de toda una vida… ni una, ni papeles, ni nada. Se lo ha llevado todo",

