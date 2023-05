La leche es uno de los productos más comunes de encontrar en cualquier casa española. La hay procedente de diversos animales e incluso, dentro de la leche de vaca, la más común, encontramos diferentes tipos: entera, semidesnatada, desnatada, sin lactosa... pero, ¿existen diferencias nutricionales y calóricas entre ellas? El nutricionista Pablo Ojeda ha desmontado algunos de los mitos más comunes en Más Vale Tarde.

Según ha afirmado el experto, la leche no engorda. "Ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de engordar. La leche es leche. A la leche semidesnatada le han quitado un gran porcentaje graso. Efectivamente tiene muchas menos calorías, pero calorías que no sacian. Es mucho más interesante coger la leche entera, que tiene unas 70 calorías más pero me va a saciar más", ha aseverado.

Además, ha indicado que no hay diferencia entre la sin lactora y la 'con lactosa'. "Es más dulce y más oscura, pero a nivel calórico es exactamente igual", ha indicado. Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.