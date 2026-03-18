Juan Rodríguez Garat, sobre Trump: "Tiene la convicción de que haga lo que haga le van a seguir, y tiene algo de razón"

Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota retirado, opina en este vídeo que no hay "ninguna" posibilidad de que Irán sea el Vietnam de Donald Trump por la falta de apoyo, aunque el presidente piensa que "los que le apoyan le van a apoyar haga lo que haga".

Hoy han preguntado a Donald Trump si teme que la guerra en Irán se convierta en su Vietnam, a lo que el presidente afirmaba no tener "miedo a nada". Todo ello, mientras todavía existen dudas sobre la lesión en el pie que le impidió luchar en Vietnam.

Juan Rodríguez Garat afirma en el vídeo sobre estas líneas que "no hay ninguna" posibilidad de que estemos ante un nuevo Vietnam para Estados Unidos, ya que aquella guerra "cambió la mentalidad del pueblo de Estados Unidos, que no está dispuesto a aceptar ese tipo de guerras".

Mientras aquella guerra empezó con apoyo popular, "esta no lo tiene", según el almirante de Flota retirado, que piensa que Trump "ni siquiera encontraría el apoyo de sus correligionarios en el Congreso y el Senado".

Un mayor peligro sería, en su opinión, que Trump "puede seguir bombardeando indefinidamente" a Irán. En este sentido, señala que "los blancos que tiene previstos se le van a acabar". Blancos que, apunta, "son cada vez menos valiosos y los riesgos que se asumen de daños colaterales son mayores". Por ello, considera que "el bombardeo durante meses y meses es prácticamente imposible".

Para Garat, cada muerto estadounidense en esta guerra "al movimiento MAGA le debería costar". Sin embargo, recuerda las palabras de Trump en las que dijo que "aunque mate a alguien en la Quinta Avenida me van a votar" y afirma que "tiene la convicción de que los que le apoyan le van a apoyar haga lo que haga, que le van a seguir, y tiene algo de razón".

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