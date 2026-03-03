Juan Rodríguez Garat critica que "ante la posible conquista de Groenlandia nos pusimos de perfil y con Jameneí, un tirano, de frente"

El almirante de flota retirado considera que el Gobierno podría haber hecho algo más discreto en lugar de rechazar, de manera tajante, que Estados Unidos use las bases militares de Rota y Morón.

Donald Trump ha amenazado con cortar los tratos comerciales con España después de que el gobierno rechace que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota. Además, también se han mostrado muy críticos con la posición de nuestro país con respecto a la guerra de Irán. El presidente estadounidense, además, ha definido a nuestro país como "un aliado terrible".

Cristina Pardo plantea si España pudiera, por ejemplo, haber denunciado el incumplimiento de la legalidad internacional "sin quedarse descolgado del resto de países". Juan Rodríguez Garat señala que "se puede hacer algo mucho más discreto de lo que se ha hecho".

"Si en el Consejo de Cooperación hispanoamericano que rige las bases, le hubiéramos pedido por favor que estas operaciones de los aviones de aprovisionamiento en vuelo se las llevara a Italia o Alemania, seguramente nos habrían dicho que sí", indica el militar de flota retirado.

Garat considera que el problema es "salir a la palestra a decir que 'nos oponemos al empleo de nuestras bases'". El militar retirado señala que hay "una comparación importante": "Cuando en una acción mucho peor, desde el punto de vista ético, que es la posible conquista de Groenlandia, España se puso de perfil y ahora que el atacado es Jameneí, que es un tirano, nos ponemos en frente". "Eso no es buena idea", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.