Juan Rodríguez Garat avisa de que "no solo" Trump piensa que España es un aliado terrible: "Nuestra voz ya no cuenta"

El presidente estadounidense ha calificado a España como un "aliado terrible" debido a la posición del Gobierno con respecto a la guerra de Irán y rechazar que Estados Unidos use sus bases de Morón, en Sevilla, y Rota, en Cádiz.

Donald Trump ha cargado contra España por su postura respecto a la guerra de Irán y rechazar que EEUU use sus bases militares en Rota y Morón. El presidente estadounidense ha señalado que él tiene la libertad de utilizar las bases, pero, como aclara Juan Rodríguez Garat, no podría.

"Tienen un acuerdo en el que todo lo que no sea rutinario está sometido a autorizaciones del Gobierno", indica el almirante de flota retirado. "Estas declaraciones de Trump hay que compararlas con aquellas de que se podía curar la COVID con lejía", indica, "o las recientes de que podían expulsar a España de la OTAN".

"Es verdad que se pasa todo el día lanzando amenazas vacuas", expone Iñaki López, "que no puede cumplir bajo ninguna circunstancia". El presentador indica que también se han escuchado rumores que indica que la base de Rota podría trasladarse a Marruecos.

Garat expone que es algo "que entra dentro de los mitos". "La base de Rota se construyó en los años 50 cuando todavía podía hacerse", indica. Pero, como añade, hacer algo similar en Marruecos era imposible, incluso en el actual. "No hay ningún plan para trasladar Rota", apunta, "sería muy complejo".

Por otro lado, Trump ha calificado a España como "un aliado terrible". Para el almirante de flota retirado, "lo más grave es que no lo piensa solo el presidente Trump, lo piensan también nuestros aliados europeos". Garat indica que esto supone que España "se quede sin voz por alejarse del centro de gravedad de la Unión Europea". "Nuestra opinión, prácticamente, ya no cuenta", añade.

