Carmen Morodo pide a Sánchez "sentido y responsabilidad" en su choque con Trump: "Que no convierta esto en un instrumento electoral"

La periodista espera que el presidente en su próxima comparecencia "no eche más leña al fuego". Además, señala que Sánchez debe actuar como Gobierno de España y no como le líder del PSOE.

El posicionamiento de España sobre la guerra de Irán ha provocado que Donald Trump amenace con cortar las relaciones comerciales con nuestro país. Pedro Sánchez ha anunciado que este miércoles comparecerá tras estas amenazas. Iñaki López expone que será interesante ver qué dicen desde Bruselas sobre la posición de nuestro país en este conflicto.

Como señala Carmen Morodo, "los principales que debemos resolver este problema somos nosotros". "Pero formamos parte de un club", expone el presentador. "Sí, pero formamos parte de un club para todo", apunta la periodista, "pero en el club cada uno tiene una posición distinta".

Morodo señala que en la Unión Europea "no hay unidad". "Lo que espero mañana del presidente del Gobierno es que no eche más leña al fuego", indica, "que esto no lo convierta en un elemento de instrumento electoral para su campaña en Castilla y León y para movilizar a la izquierda".

"Esta tentación existe", añade, "y aquí hace falta sentido de Estado y responsabilidad, nos estamos jugando los intereses de muchos españoles". Morodo considera que Sánchez debe actuar como Gobierno de España y no como le líder del PSOE.

