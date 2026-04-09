Juan Rodríguez Garat cree que es "imposible" que Trump traslade la base de Rota: "Es una base aérea y una naval en el mismo recinto"

El presidente de Estados Unidos ha amenazado con abandonar la OTAN y, además, también ha señalado que estaría dispuesto a trasladar tanto la base de Morón como la de Rota, en Cádiz.

Más Vale Tarde conecta con el almirante de Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, para valorar la amenaza de Donald Trump sobre la posible salida de la OTAN de Estados Unidos y la posibilidad de que pueda trasladar las bases de Morón y Rota.

Cristina Pardo indica que es complicado abandonar la OTAN, pero, quizá, EEUU podría valorar el "dejar de pagar" a la alianza. El militar indica que es una posibilidad ya que "ha hecho cosas peores en su administración, pero tampoco sería demasiado relevante".

"El mayor problema que crea Trump es que está dañando a la credibilidad de la OTAN y a algo todavía más importante: la simpatía que los ciudadanos de Europa y EEUU sientan por la Alianza, y eso es algo que tendremos que ir arreglando una vez que él se vaya", expone Rodríguez Garat.

Sobre la posibilidad de trasladar las bases de Rota y Morón, el militar indica que es algo "que sí que está en su mano". El presidente no puede salir de la OTAN ya que lo impide la ley norteamericana ya que necesita el apoyo del Congreso, "pero sí puede decidir terminar con los acuerdos de utilización conjunta de bases con España".

Rodríguez Garat expone que no tendrían "ningún sentido" que lo hiciera. "Todo esto no son más que amenazas vacías", añade. El militar recuerda que EEUU ya retiró dos bases de nuestro país, la de Torrejón de Ardoz y la de Zaragoza, "porque España se lo pidió". El almirante cree que la base de Morón podría cerrarse, ya que hay un gran número de bases aéreas en el mundo, pero la de Rota "es prácticamente imposible porque no encuentra ninguna otra parecida que tenga la condición que tiene Rota: ser una base aérea y una naval en el mismo recinto".

En cuanto a qué podría suponer para España en materia de defensa el cierre de esas bases, Rodríguez Garat indica que a España no le afectaría en exceso. "Los compromisos que asume con estas bases son los mismos que asume por ser miembro de la OTAN", indica.

También se ha planteado la posibilidad de que Marruecos pueda atacar Ceuta y Melilla y que la OTAN no responda. El almirante señala que "eso no es así" ya que el tratado de Washington, escrito al final de la Segunda Guerra Mundial, este se actualizó e indica que "la OTAN defenderá cualquier centímetro cuadrado de territorio de los aliados".

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