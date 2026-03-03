El almirante Garat analiza el armamento de Irán y las bazas de su ejército: "No les preocupa que muera su pueblo"

De los misiles balísticos con "tecnología china antigua" a los drones kamikaze iraníes con los que "no se ganan guerras". El almirante de Flota retirado Juan Rodríguez Garat analiza en este vídeo el potencial militar del régimen iraní.

Más Vale Tarde analiza con Juan Rodríguez Garat cómo es el arsenal del que dispone Irán en caso de que finalmente respondiera a los ataques de Estados Unidos.

Leo Álvarez explica en el vídeo sobre estas líneas que se trata de la decimosexta potencia militar del mundo con un ejército "bastante completo", un presupuesto de 7.900 millones de dólares y casi un millón de militares, si bien el almirante de Flota retirado señala que la mayoría son "soldados de reemplazo sin valor militar".

En lo que respecta a los misiles, Irán cuenta con unos 3.000 misiles balísticos, "una buena cantidad" según Garat, que sin embargo apunta que "han perdido muchos en la guerra anterior", a lo que habría que sumar los depósitos destruidos por los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que reduciría la cifra a 1.000.

Respecto a su alcance, el experto señala que no llegarían a Italia, pero sí a otros países de la OTAN como Grecia, Turquía, Rumanía, Bulgaria o Chipre. No obstante, añade que son de "tecnología china antigua" y van por GPS. Por tanto, cuando pierden esa información y tienen que ir por inercia, el almirante señala que "son sistemas baratos y malos" en cuestión de precisión.

Por otro lado están los drones kamikaze iraníes, que habrían sido 'testados' por Rusia en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Garat señala que se lanzaron cerca de 600 con el saldo de "dos muertos y un herido": "Es un arma con el que no se ganan guerras", sentencia.

Acerca de las bazas que tendría el ejército iraní, Garat apunta al "espacio y el tiempo". Por un lado, un espacio "5.000 veces superior a la Franja de Gaza, que resistió dos años de bombardeos israelíes". Por el otro, está la "paciencia" del régimen, ya que al tratarse de una dictadura "no les preocupa que muera su pueblo".

Para el almirante retirado, la muerte de Jamenei no es "en absoluto" definitiva: "Le va a sustituir otro con las mismas ideas y la misma barba", afirma. Además, considera que si el régimen iraní quiere cerrar el estrecho de Ormuz, "lo van a hacer".

