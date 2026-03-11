Juan Rodríguez Garat afirma que el estrecho de Ormuz "es el arma de disuasión masiva que tiene Irán y lo sigue siendo"

El almirante de Flota retirado señala que la defensa que está llevado a cabo Irán "es otra" debido a que no puede responder a los ataques de Israel y Estados Unidos de la misma manera.

Irán ha anunciado han comenzado a colocar minas navales en el estrecho de Ormuz, un lugar por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Donald Trump, para controlar el relato, ha publicado un vídeo en el que muestra el músculo militar de EEUU, destruyendo 16 barcos minadores iraníes en esa zona. Para analizar esta situación, Más Vale Tarde conecta con Juan Rodríguez Garat.

Iñaki López manifiesta que tiene la sensación de que Irán no necesita "poner ni una sola mina" para proteger el estrecho de Ormuz debido a que, ante el temor de que los barcos puedan ser atacados, los seguros se niegan a asegurar esos buques.

Para el almirante de flota retirado, "los seguros son muy importantes y las navieras también". "No estamos hablando de barcos de guerra, son barcos que van a admitir un nivel de riesgo muy bajo", indica. Ese nivel es incluso más bajo que el que les podría dar la Marina de EEUU si decidiera escoltarlos, algo que, en su opinión, "en este momento es imposible". Rodríguez Garat expone que "los intereses de Irán no implican el cierre completo del estrecho" sino que "implican que puedan pasar los buques chinos que son, desde su punto de vista, aliados".

Macron, por su parte, ha señalado que su propuesta de mandar una misión defensiva al estrecho de Ormuz "no es realista". El almirante señala que el presidente francés dijo que lo iba a llevar a cabo "una vez termina la guerra". Pero, como expone, en ese momento en la zona la situación será "complicada" ya que "seguramente sí que habrá minas y habrá, posiblemente, algún residuo de violencia".

El militar indica que, si la Unión Europea proporcionara una escolta, podría hacer el mismo papel que la escolta norteamericana en la guerra entre Irán e Irak. "No era ninguno de los dos bandos contendientes, pero eran capaz de garantizar la seguridad de esos petroleros en unas circunstancias benignas", indica.

Rodríguez Garat señala que el estrecho de Ormuz "es el arma de disuasión masiva que tiene Irán y lo sigue siendo". El militar expone que Irán no puede contestar a los ataques de EEUU e Israel y que, por ello, "su defensa es otra". "Es la paciencia y hacer que el mundo pague esta guerra", añade.

El almirante de flota retirado cree que los jerarcas del régimen iraní "no tienen ningún motivo para estar preocupados por la condición de la guerra, saben que ya han perdido lo que iban a perder". "Todo el que está perdiendo en esta guerra, ese es Estados Unidos, es Occidente, es el mundo entero que está viendo como sufre una crisis de petróleo sin que se pueda bombardear mucho más que arena en el desierto", concluye.

