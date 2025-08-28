Vox intenta sacar rédito político por los incendios y olvida que hace años bloqueó mejoras a los bomberos en Castilla y León

Los detalles Desde Vox reprochan que no se gaste en prevención e incluso critican que no se cuide a los bomberos cuando ellos bloquearon en Castilla y León el proyecto de ley que precisamente quería mejorar las condiciones los bomberos y, por consiguiente, la prevención.

En los últimos días, Vox ha intensificado sus críticas hacia el PP y PSOE por la falta de inversión en prevención de incendios y recursos para bomberos, llegando incluso a presentar denuncias penales. Sin embargo, este posicionamiento resulta paradójico, ya que anteriormente Vox había bloqueado leyes que buscaban aumentar el gasto en prevención y extinción de incendios, como en Castilla y León. A pesar de sus críticas actuales, expertos señalan que Vox suele utilizar las tragedias climáticas para obtener rédito político sin proponer soluciones concretas, priorizando el gesto sobre la gestión, como indica el profesor Toni Aira.

En los últimos días estamos siendo testigos de lo que puede -o no- parecer un giro de Vox en cuanto a la inversión contra los incendios. Ahora, la ultraderecha carga sin piedad contra el PP y PSOE llegando incluso a denunciarles por vía penal por no gastar en bomberos y medios. Pero -paradójicamente- hasta hace nada han sido ellos los que han tumbado leyes que aumentaban el gasto en la prevención y extinción de fuegos.

Desde Vox reprochan que no se gaste en prevención e incluso critican que no se cuide a los bomberos apuntando a Castilla y León y a errores de hace un año cuando ellos mismos estaban en el Gobierno.

El secretario general de Vox, José María Figaredo, ha señalado que "hay varias regiones de España que están ardiendo y lo peor es que ya ardiendo el año pasado, el anterior y el anterior. Y cada vez que sucede se repiten los mismos argumentos".

Y es que desde la ultraderecha critican que no se cuide a los bomberos. La senadora de Vox, Paloma Gómez Enríquez, se preguntaba este jueves "por qué no se invierte en prevención" o "formación y especialización de brigadas".

Precisamente, en Castilla y León fueron ellos los que bloquearon el proyecto de ley que precisamente quería mejorar las condiciones los bomberos y, como consecuencia, mejorar la prevención.

Ahora, en cambio, se erigen como portadores de la solución a distancia, a través de redes sociales o declaraciones en el Congreso. "Cuánta impotencia viendo a España arder", decía el líder de Vox, Santiago Abascal, en un vídeo en redes sociales.

Pero no es la primera vez que Vox usa tragedias climáticas para sacar rédito político. El profesor de Comunicación Política de UPF-BSM, Toni Aira, explica a laSexta cómo Vox, por sistema, "no responde ni propone soluciones, pero sí que acostumbran a capitalizar la catástrofe". Un oportunismo climático que se une a que a veces pese más el gesto que la gestión.