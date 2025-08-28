Juan Fernández-Miranda, sobre el debate político por los incendios: "Es muy difícil saber quién tiene la razón. No se puede hacer un análisis general"

"Creo que al Gobierno le molesta que la oposición haga oposición, y en la oposición han decidido ir todos a una, con un Feijóo que ha impuesto una doctrina única", asegura el periodista sobre las disputas políticas de las últimas semanas.

Además de arrasar más de 400.000 hectáreas de terreno forestal, la ola de incendios ha generado una gran batalla política. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP cargan contra el Gobierno por la crisis, mientras que el Ejecutivo le recuerda a las administraciones regionales que son ellas las competentes en la materia.

Una lucha que, según Juan Fernández-Miranda, resulta desoladora para los afectados por el fuego: "La bronca política a costa de los incendios es una decepción para los ciudadanos".

Además, el periodista señala que, para el público general, es imposible saber a quién le corresponde cada materia: "Es muy difícil saber quién tiene la razón. No se puede hacer un análisis general". "El mensaje es desasosegante por ambas partes", añade el colaborador de Más Vale Tarde.

"Creo que al Gobierno le molesta que la oposición haga oposición, y en la oposición han decidido ir todos a una, con un Feijóo que ha impuesto una doctrina única", concluye Juan Fernández-Miranda a colación de esta refriega política por los incendios.