José Apezarena, sobre el trabajo del servicio de inteligencia el 23F: "Hay que aclararlo de una vez por todas"

El Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23F con el objetivo de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El anuncio a primera hora de este lunes busca arrojar luz y verdad a uno de los episodios más oscuros de nuestra democracia, quedando la incógnita de si veremos grabaciones de llamadas intervenidas o informes de inteligencia.

"Creo que la historia no va a cambiar con lo que sepamos ahora", ha afirmado sobre esto José Apezarena, editor de 'El Confidencial Digital', en Más Vale Tarde. Eso sí, ha apuntado que "hay cosas muy interesantes".

"Por ejemplo, el papel de servicio de inteligencia español en ese golpe", ha dicho a continuación. Así se ha preguntado por qué el CESID, "que supo que Tejero tenía unos autobuses y unos guardia civiles, no lo paró antes de que llegaran". "¿Por qué no lo paró? ¿Querían que hubiera un golpe?", ha planteado.

Así, ha señalado que "iban delante los del CESID diciendo 'no hay problema, podemos pasar'. Tejero, que era un golpista, compró seis autobuses y los mandó, creo que a Ávila, me parece. ¿La inteligencia no vigilaba a Tejero, que era un golpista para que no lo hiciera?", ha insistido. "Por tanto, el trabajo del servicio de inteligencia me parece que hay que aclararlo de una vez por todas", ha afirmado.

