Edu Galán responde a Donald Trump: "Cómo va a pedir jugar en equipo un señor que no pasa la pelota"

Donald Trump vuelve a la carga contra España, a la que acusa de "hostil" con la OTAN, no ser "un jugador de equipo" y avisa que Estados Unidos "no jugará en equipo con España". La respuesta de Edu Galán, en este vídeo.

Donald Trump ha vuelto a hablar de España, en esta ocasión en una entrevista para 'The Washington Post' donde ha calificado a nuestro país de "perdedor".

Además, el presidente de Estados Unidos aseguraba que España es "desleal" y "hostil" con la OTAN por no incrementar su gasto en defensa y afirmaba que nuestro país no es "un jugador de equipo", por lo que avisaba que Estados Unidos "no jugará en equipo con España".

Margarita Robles salía al paso de estas declaraciones de Trump, que califica de "desprecio" hacia España y aseguraba que "no es aceptable".

En Más Vale Tarde, Edu Galán también responde a Donald Trump y se pregunta "cómo nos va a pedir que juguemos en equipo un señor que no pasa la pelota y decide lo que quiere unilateralmente".

Respecto al presidente de Israel, que considera que España "está jugando a un juego extraño e incomprensible", Galán comenta que "es el presidente de un Estado genocida" y se alegra de que "no le gustemos, porque lo que le gustan son otras cosas".

