El periodista Jesús Maraña ha recordado que "hacer un contrato por emergencia no quiere decir que después no se controlara y se actuara", en relación al contrato público por el que el empresario Luis Medina y su socio, Luceño, se llevaron comisiones de más de 6 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid.

"El contrato por emergencia está absolutamente tasado, pero eso no quiere decir que una vez se utiliza, nadie controle en qué se utiliza", ha aseverado el periodista, que se ha preguntado "cómo es posible que el Ayuntamiento no denunciara y no se personara" en la acusación "cuando ya comprobó hace mucho tiempo que el material sanitario por el que pagó muchísimo más que los precios de mercado de aquel momento y por un material en gran parte inservible".