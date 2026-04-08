Javier Bastida reprocha a Iñaki López que no le felicitó por su cumpleaños: "No sé si hay una cuenta pendiente..."

Bastida ha agradecido a Cristina Pardo y Joanna Ivars su felicitación, pero no ha dudado en recordar al presentador de Más Vale Tarde que este sábado fue su cumpleaños y que echó de menos su felicitación.

Javier Bastida conecta con Más Vale Tarde desde el centro de Madrid. Y es que, en la capital del país, "la primavera nos depara cambios bruscos de un día para otro", indica Cristina Pardo, "durante lo que queda de semana".

El reportero, que ha disfrutado de unos días de vacaciones, le dice a su compañera: "Parece que me he ido un mes de vacaciones y me he ido dos días, al igual que todos los españoles". Bastida no duda en agradecer tanto a Cristina como a Joanna Ivars que le felicitaran por su cumpleaños el pasado sábado.

"Iñaki López no lo ha hecho", señala el reportero, "no sé si hay una cuenta pendiente". Javier explica que, en Madrid, en todo lo que queda de semana, "tan solo habrá un día tonto: el domingo". Ese día bajarán las temperaturas "una barbaridad". Bastida indica que en los próximos días subirán las temperaturas hasta los 27 grados el viernes. "El sábado van a bajar un pelín y el domingo, con esa lluvia", añade.

"Podemos salir a la calle a lucir tipo, como yo con este regalo que me han hecho", explica. El reportero sigue con sus 'dardos' ya que, además, cuenta que poca gente del equipo del programa le ha felicitado. Iñaki responde a la pulla de Bastida contándole que desde redacción le han avisado de que fue su cumpleaños. "No te estaba escuchando, no lo suelo hacer nunca", explica. El presentador, añade: "Bienvenido a la cincuentena, Javier Bastida, feliz cumpleaños".

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