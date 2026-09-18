El jabalí, casi un habitante más de ciudades y pueblos gallegos: la sequía les deja sin alimento y lo buscan en la basura

En algunos ayuntamientos, como el de Oleiros, se gastan hasta 300.000 euros al año para arreglar los jardines. Además, en 2025, los ganaderos tuvieron 140 millones de euros de pérdidas.

Los jabalíes también se hacen eco del calor que se ha vivido en Galicia, que es una de las regiones de Europa con mayor presencia de este animal. La sequía les ha dejado sin verdes pastos con los que alimentarse, por lo que se acercan a la ciudad para ver si encuentran algo de comer en la basura. Y, además, lo hacen con toda la familia.

De esta forma, los jabalíes se han convertido ya en casi un habitante más en las ciudades y pueblos gallegos. En algunos ayuntamientos, como el de Oleiros, se gastan hasta 300.000 euros al año para arreglar los jardines.

¿Por qué cada vez se acercan más a las ciudades? Una vecina señala al respecto que "los bosques se están quedando con bastante sequía y ellos y salen a buscar comida; aquí era zona todo de bosque, pero cada vez se urbaniza más". En la misma línea, un joven expresa que muchas veces se les ve "rompiendo o tumbando basuras, porque huele y es donde van a comer".

Por su parte, una mujer manifiesta que están "horrorizados porque ya son uno más de la ciudad y salen a horas" en las que los vecinos están por la calle. "El jabalí tiene garrapatas, por ejemplo, y puede ser que contagie a tu mascota", subraya otra.

Una de las cosas que más les gusta al jabalí es el maíz, lo que provoca destrozos en los campos. En O Corgo, Lugo, los ganaderos han echado cuentas: "Uno de cada 10 euros que se siembran los come el jabalí o los destroza".

En 2025, las pérdidas para los ganaderos fueron de 140 millones de euros. Ante esta situación, la Xunta acaba de autorizar batidas todo el año, aunque no todos creen que eso vaya a solucionar el problema. "Los jabalíes saben escabullirse muy bien, aunque es verdad que los cazadores abaten bastantes, pero hay zonas en las que hay muchos", afirma un ganadero. En total, hay 82.000 jabalíes en Galicia.

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