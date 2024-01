Más Vale Tarde ha recordado el momento en el que la reina Letizia respondió al reportero de El Intermedio Isma Juárez a la pregunta de si prefiere la tortilla de patatas con cebolla y sin cebolla. La reina, en lugar de evitar la pregunta como había ocurrido en otras ocasiones, le responde que le gustan de las dos maneras.

Este tema, como no podía ser de otra manera, ha generado un acalorado debate en el plató de Más Vale Tarde. Según el CIS, que en una de sus encuestas preguntó a la población por sus gustos en cuestión de tortillas, una inmensa mayoría (el 70,4%) la prefieren con cebolla, un 20,9% sin, y al 8% de los españoles les da igual.

El presentador, Iñaki López, hace un irónico comentario sobre ello: "Corrígeme si me equivoco, pero la tortilla sin cebolla está en el Código Penal". "Es como un jardín sin flores", dice el colaborador Juan Fernández Miranda.

"No, la tortilla sin cebolla es tortilla, lo que no es tortilla es con cebolla, es tortilla dopada. Hay que enfadarse profundamente ", responde Edu Galán, a lo que Cristina Pardo añade: "Aquí no te vamos a respaldar, aquí nos lo comemos todo".