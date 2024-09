Iñaki López se estrenaba en el prime time de Antena 3 junto a Roberto Leal en 'López y Leal contra el canal', donde retaban a todo Atresmedia en diferentes pruebas. La última de ellas, que definía el ganador final de la contienda, les enfrentaba a una puerta con un muro que debían de derribar con una maza.

"La fuerza te escasea, estás flojito", comenta Marina Valdés en el vídeo sobre estas líneas antes de mostrar al presentador de Más Vale Tarde desempeñarse con alguna dificultad con la maza. Mientras tanto, Roberto Leal le pedía que se la dejara y terminaba arrasando con el muro en unos pocos segundos.

"Es verdad que Roberto Leal ha trabajado con su padre en determinadas cuestiones de construcción, mientras que yo siempre me he dedicado a la labor intelectual", se justifica Iñaki, que asegura que tras ver a su homólogo de 'Pasapalabra' manos a la obra "me va a alicatar el baño este fin de semana".