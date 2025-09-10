Iñaki López, tras las palabras de Ayuso sobre el golpe accidental de su pareja: "No hubo una especie de contubernio bolivariano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado, durante una entrevista en 'Espejo Público', el golpe accidental que se dio Alberto González Amador contra un cámara de laSexta. Para Díaz Ayuso, es un ejemplo más del acoso hacia él.

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada en 'Espejo Público' este miércoles. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado, entre otras cosas, sobre el choque accidental que se dio su pareja, Alberto González Amador, con un cámara de laSexta.

Ayuso afirma que el golpe es un ejemplo del acoso al que está sometida su pareja y que, por ejemplo, con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no habría pasado. "Si tienes un espacio de respeto con la persona que está caminando, esto no te pasa", afirma la presidenta madrileña.

"Para ser periodista no tiene ni puñetera idea de televisión", afirma Cristina Pardo, ante las declaraciones de Ayuso, "no ha hecho una cobertura en su vida". "Ay, pero es muy salada", añade, irónico, Iñaki López.

Alfonso Pérez Medina recuerda cómo tuvo lugar el suceso ya que estuvo presente. El periodista cuenta que se intentaron conseguir unas declaraciones de González Amador, "nuestro cámara tropezó con una señal y, sin querer de forma involuntaria, frenó bruscamente y González Amador se golpeó con la cámara".

"Lo interesante, señora presidenta, es acudir a la fuente", expone Iñaki, "no hubo una especie de contubernio bolivariano". "El único acoso fue el que recibió nuestro cámara", concluye Pérez Medina.