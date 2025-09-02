Iñaki López ironiza sobre el deterioro físico de Pedro Sánchez: "Agradezco que no pongan una foto mía de 2014"

Desde hace unos meses, es notable el deterioro físico de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está mucho más delgado y, además, tiene una mirada más cansada.

Este martes Pedro Sánchez ha sido entrevistado por la periodista Pepa Bueno en Televisión Española. Una de las cosas que ha llamado más la atención de la misma es el notable deterioro físico del presidente del Gobierno.

El desgaste físico es notable. Sánchez ha perdido peso y, además, también ha cambiado su manera de comunicar: su mirada está más cansada y tiene una postura menos enérgica. Iñaki López señala que el hecho programar una entrevista de ese calibre "en el día del regreso al curso escolar" "no es la mejor de las ideas".

"Hay quien habla de que se le ven los hilos tensores que, presuntamente, podría haberse colocado", añade el presentador de Más Vale Tarde. López expone que el poder "desgasta mucho". "Y el paso de los años, ¿no?", añade Beatriz de Vicente.

Edu Galán pone como ejemplo la carrera de los Beatles, que duró desde 1961 hasta 1970. "Fíjate en cuando empezaron y cuando terminaron", indica, "parecen señoras". Juan Fernández-Miranda, por su parte, apostilla que lo que desgasta "es trabajar". "Aquí agradezco que no pongan una foto mía de 2014", comenta, irónico, Iñaki. "Trabajar a pico y pala desgasta más", indica Beatriz, "en un despacho no sé yo si desgasta tanto".