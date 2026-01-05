Iñaki López: "Estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política y es a través de la amenaza"

El senador Lindsey Graham afirma que Nicolás Maduro rechazó una oferta de Donald Trump para retirarse a Turquía. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de Más Vale Tarde.

El senador republicano Lindsey Graham aseguró, ante Donald Trump y los medios de comunicación en el avión presidencial, que en su día se le ofreció a Nicolás Maduro una alternativa que no aceptó. "Él podría estar en Turquía hoy, pero está en Nueva York", comentó.

Tras conocer estas declaraciones, Iñaki López compartió su opinión sobre el asunto. "Nicolás Maduro se encuentra en esta situación porque no quiso aceptar el ofrecimiento de Donald Trump de un retiro dorado en Turquía para que se largara de Venezuela", resumió el presentador.

Asimismo, López reflexionó sobre las nuevas formas de hacer política en el panorama internacional. "Me llama la atención porque estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política y es a través de la amenaza. Es levantarse todas las mañanas con una cabeza de caballo en la cama", concluyó Iñaki López, destacando el uso de la presión y la intimidación en la diplomacia actual.

