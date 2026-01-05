CAUSA CONTRA MADURO
El abogado de Maduro Barry Pollack descarta pedir la libertad bajo fianza "por el momento" y denuncia "lesiones importantes" a Cilia Flores
¿Por qué es importante? Barry Pollack ha indicado que no descarta hacerlo más adelante.
El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, ha afirmado en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no ha descartado hacerlo más adelante.
Asimismo, Pollack ha asegurado que la esposa de Maduro, Cilia Flores, ha sufrido "lesiones importantes durante su arresto".
Previamente, tanto el líder venezolano como Flores se han declarado inocentes de los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.
Noticia en ampliación
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.