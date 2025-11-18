Iñaki López, tras descubrir los 'home markets': "Beatriz de Vicente se llevaría hasta los tubos de cobre"

Luis Calero ha visitado una casa de lujo en la que se ha celebrado un mercadillo, una nueva tendencia en el ámbito de la venta de segunda mano que se ha popularizado gracias a las redes sociales.

Luis Calero ha asistido a una venta muy especial: un 'home market', es decir, un mercadillo que se celebra en una casa de lujo. Los productos en venta son, precisamente, todos los enseres que ocupan la casa: desde la ropa a muebles o vajilla.

"Me parece una buena idea en caso de que se te muera un familiar o que vivas en una casa muy grande y te quieras mudar a una más pequeña y no sepas qué hacer con tus cosas", comenta Cristina Pardo. "Aquí puede haber un trastorno acumulativo que empiezas s comprar la vajilla al otro y...", añade Beatriz de Vicente.

La presentadora de Más Vale Tarde no duda en lanzar un dardo a la abogada, desvelando que está ha dicho que tiene que echar a su marido de casa porque no le cabe nada. "¿Qué tienes? ¿El salón de Sara Montiel?", pregunta Iñaki López, "que era como un museo rococó".

Calero cuenta que este tipo de ventas se comunican a través de redes sociales. Hay empresas que se encargan de organizarlas y las comunican a través de sus perfiles. El reportero cuenta que las entradas para poder acceder a las ventas se acaban en muy poco tiempo. "Beatriz se llevaría hasta los tubos de cobre", comenta, irónico, Iñaki.

