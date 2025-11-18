Baltasar Garzón pronostica la "absolución" en el caso del fiscal general: "Lo que hizo era lo que había que hacer"

Baltasar Garzón reflexiona en este vídeo de Más Vale Tarde sobre el caso del fiscal general del Estado y aboga por la "absolución" de García Ortiz después de un proceso donde, en su opinión, "todo ha sido un dislate".

Baltasar Garzón repasa hoy la actualidad judicial en Más Vale Tarde, desde el informe de la UCO sobre Santos Cerdán hasta el caso del fiscal general del Estado, que ya se encuentra visto para sentencia.

El exmagistrado opina en el vídeo sobre estas líneas que en este último, a juzgar por las pruebas y declaraciones vistas durante el juicio, "la conclusión mía es que no puede haber una resolución diferente a la absolución".

Garzón considera que lo que hizo Álvaro García Ortiz "era lo que había que hacer", pues "el Ministerio Público tiene la obligación de informar a la ciudadanía de aquellos casos en los que se produzca una trascendencia, y este la tenía".

Además, explica que tanto Miguel Ángel Rodríguez, que habló de deducción lógica, como la pericial del teniente coronel, "que yo sepa no son expertos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

En conclusión, afirma rotundo que "todo ha sido un dislate" y que "la instrucción ha ido por unos derroteros que nunca deberían haber desembocado en un juicio oral".

