Iñaki López, tras la demanda del rey emérito: "Tengo la sensación de que Revilla se siente un poco cabeza de turco"

El rey Juan Carlos demanda a Miguel Ángel Revilla por "expresiones injuriosas" y le pide 50.000 euros, una denuncia que al expresidente de Cantabria le ha pillado nada más y nada menos, tal como revela en exclusiva Iñaki López en Más Vale Tarde, rodando su primera película.

Según López, Revilla se ha tomado la noticia "con humor" y le llama la atención que una persona inviolable quiera atacar a un ciudadano de a pie, porque no olvidemos que Revilla no es aforado, que renunció, tal como cuenta López, hace ya unos años, con el resto de diputados del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), al aforamiento. El rey Juan Carlos ya no es inviolable pero sí mantiene el aforamiento.

Por ende, señala López, "se verán las caras en un juzgado de Santander para el acto de conciliación que hay", al cual Revilla ha dicho que acudirá siempre y cuando lo haga también la otra parte, es decir, si acude el rey emérito, que no sabemos si lo hará o no: "Si hace buen tiempo y hay regatas en Santander, igual se acerca", bromea el presentador.

Por último, López quiere revelar una sensación o un pensamiento que tiene con todo esto: "Tengo la sensación de que Revilla se siente un poco cabeza de turco de todo esto, me da la sensación de que el rey emérito ha querido blanquear su imagen y Miguel Ángel se siente como la primera persona a la que ha apuntado en esta nueva fase de blanqueamiento". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.