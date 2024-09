La Guardia Civil está buscando al conductor que ha subido un vídeo a las redes sociales en el que se grababa conduciendo de manera temeraria a 300 kilómetros por hora en una carretera de Málaga, por lo que se enfrentaría a importantes sanciones.

"Como no son muy listos, lo acaban colgando en redes", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde considera que "esto tiene su origen en algún complejo no superado". Por ello, tira de socarronería y le manda un mensaje al conductor imprudente: "Hoy en día el micropene tiene tratamiento, no es necesario lanzarse por ninguna ronda a 300 por hora".

"La Policía o la Guardia Civil no tardarán en dar con él, porque es gente muy gañán", prosigue el presentador de Más Vale Tarde, que afirma que este tipo de personas "son muy tontos y acaban cayendo". "Una persona que circula a 300 por hora el diagnóstico es evidente: micropene", sentencia.