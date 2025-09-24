Iñaki López a Beatriz de Vicente: "¿Es látex lo que traes? Si no le ganamos a Sonsoles no sé qué hará falta"

El presentador de Más Vale Tarde no ha dudado en comentar el estilismo que ha escogido la abogada para participar en el programa. Beatriz ha seguido la broma de Iñaki y ha respondido que su estilismo es "de ama domina".

Iñaki López y Cristina Pardo presentan, como cada tarde, a los colaboradores que se sentarán junto a ellos para analizar y debatir las noticias más destacadas del día.

Este miércoles están junto a ellos Tania Sánchez, Juande Colmenero, Edu Galán, Beatriz de Vicente y Alfonso Pérez Medina. "Vuelve a ser un clásico de este programa y de todos", comenta Cristina, en referencia al periodista.

"Lunes, martes, miércoles... llevamos mucha semana", responde Pérez Medina. "Eso es que nos gustas, chaval", afirma Iñaki. "Tu redactor y, cada día, el de más gente", apunta Pardo. "Cada día hay un nuevo imputado", señala, irónico, el periodista.

Iñaki, por su parte, se fija en el look que ha escogido Beatriz. "¿Es látex lo que traes?", pregunta a la abogada, "si hoy con ese cuero no le ganamos a Sonsoles no sé qué hará falta". "Es látex de ama domina", responde de Vicente, "ya más no sé qué hacer". "Mañana vendrá con un látigo de siete colas", concluye López.