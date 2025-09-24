Tania Sánchez: "No se entiende la estratagema para llevar a Begoña Gómez a un juzgado popular"

La mujer de Pedro Sánchez será juzgada por un jurado popular por un delito de malversación. Como indica Alfonso Pérez Medina, "el juez Peinado está considerando que Begoña Gómez es funcionaria" para así poder acusarla de este delito.

El juez Peinado quiere llevar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ante un jurado popular por malversación. Como señala Iñaki López, al principio, el juez "no quiso acusar por malversación entre otra cosa, entiendo, porque quería escalar por Moncloa y pillar a Bolaños, algo que le echó para atrás el Tribunal Supremo".

Alfonso Pérez Medina explica que 'Hazte Oír' presentó una nueva denuncia "y abrió esa pieza separada solo por la contratación de la asesora". El periodista señala que el problema "es cuantificar, exactamente, cuánto es la malversación".

"Para poder imputarle por malversación el juez Peinado está considerando que Begoña Gómez es funcionaria", añade Pérez Medina, "pero, la explicación que da es que es funcionaria de la Universidad Complutense a pesar de que los fondos malversados no serían de la Complutense".

Sobre el hecho de que pueda ser juzgada por un jurado popular, Tania Sánchez cree que "es muy difícil que un ciudadano de a pie, que ha seguido toda esta causa, no tome una decisión guiada por si está a favor o en contra antes de empezar a hablar". La analista expone que, en su opinión, el problema de la causa "es que no se entiende esta estratagema extraña para llevarlo a juzgado popular".