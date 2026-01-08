Iñaki López, sobre el asesinato policial de una mujer en Mineápolis: "Es un ajusticiamiento propio del salvaje oeste"

Las imágenes del asesinato fueron filmadas por uno de sus vecinos y desmienten lo que declararon los agentes: que la mujer intentó atropellarlos cuando se encontraban realizando una redada en su vecindario.

En Minnesota se ha vivido una noche de protestas por el asesinato de una mujer en Mineápolis a manos de un agente de ICE, la policía migratoria estadounidense. Como explica Cristina Pardo, "ha sido durante un tiroteo para repeler las manifestaciones por las continuas redadas de Trump contra los extranjeros".

Las autoridades han dicho que la mujer intentó atropellar a varios agentes. Esto ha hecho que se decrete el estado de emergencia. Leo Álvarez expone, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, "que no admiten mucha interpretación".

En las mismas se puede ver como varios agentes se acercan a un coche que está atravesado. El vehículo da marcha atrás y, cuando se intenta marchar, uno de los agentes, primero, intenta abrir el vehículo y, después, otro dispara tres tiros a la conductora lo que provoca que esta muera en el acto.

Esto se produce cuando una de sus vecinas grita "¡mierda, oh, dios mío, qué cojon** habéis hecho!", ante la escena que ha presenciado. "La mujer que conducía se llamaba Renee Nicole Good, tenía 37 años, tres hijos, el menor de ellos seis nada más, se había venido a Mineápolis desde Colorado", explica Leo.

Renee era aficionada a la poesía, la música y era ferviente católica. "No da el perfil", añade el periodista. "No estaba entre los objetivos de la redada que estaba teniendo lugar", indica Iñaki López. "Es un ajusticiamiento, en plena calle, propio del salvaje oeste", afirma López.

La mujer, además, era bastante querida por sus vecinos y uno de ellos, que era médico, pidió permiso para tomar sus constantes, pero los agentes no se lo permitieron. Una mujer, ante la negativa, le dice a los agentes, muy enfadada: "¿Cómo pueden ir a trabajar los días? ¿Cómo hacen esto cada día?".

Este hecho ha generado una oleada de protestas. Además, el alcalde de Mineápolis ha sido tajante con los agentes de ICE. En una rueda de prensa no ha dudado en dirigirse a ellos para decirles: "Iros a tomar por cu** de Mineápolis".

