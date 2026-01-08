Benjamín Prado, sobre la mención a Zapatero: "El chavismo considera que es una persona definitiva para lograr los excarcelamientos"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha agradecido al expresidente socialista el trabajo que este ha realizado, en la última década, que ha permitido que sea liberado "un número importante" de presos políticos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha anunciado que van a ser excarcelados un "número importante" de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre los presos liberados hay seis españoles entre los que se encuentran dos presos vascos que fueron encarcelados en 2024.

Rodríguez, que además es hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela ha agradecido durante su comparecencia el trabajo que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, ha hecho desde hace diez años "sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional".

"Teniendo en cuenta que, solamente ha mencionado a Zapatero, debe ser que, por lo menos, desde el lado del chavismo consideran que ha sido una persona definitiva en la consecución de ese logro", indica Benjamín Prado.

"¿Crees que en las circunstancias que está Zapatero ahora le hacen un favor desde el chavismo mencionándole?", pregunta Cristina Pardo. "Atribuyéndole unas negociaciones que empezaron hace diez años", responde Prado, "por lo menos habría que decir que ha sido lento en el éxito".

Prado indica que desde el actual gobierno venezolano han dejado de mencionar a Nicolás Maduro. "Ha desaparecido el nombre", afirma, "creo que, desde el punto de vista de la supuesta reparación democrática de Venezuela, no ha pasado nada". "Si queda una persona en el mundo que piense que Trump ha ido a instaurar la democracia en Venezuela, el propio Trump ha dicho que va a por el petróleo", concluye.

