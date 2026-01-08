La RAE sorprende al confirmar cómo se pronuncia realmente 'pizza': "¿Entonces el portero del Girona es 'Gatsaniga'?"

Ni 'picsa' ni 'pisa': la RAE desvela la forma correcta de pronunciar la palabra 'pizza' en español y abre un divertido debate en el plató de Aruser@s.

La colaboradora Alba Sánchez desvela en Aruser@s algunas de esas noticias que, como ella misma define, "no te imaginas". Entre ellas, el viral de la Real Academia Española (RAE) aclarando la forma correcta de pronunciar en español la palabra 'pizza'.

"No tenemos otra palabra que tenga dos 'z' y, según dicen, todos la pronunciamos mal. La forma correcta sería 'pitsa': ni piza, ni picsa, ni pisa", explica Alba, dejando sorprendidos a los colaboradores.

"A mucha gente le gustaría pronunciarlo bien, pero no le sale", comenta entre risas Angie Cárdenas, a quien le parece casi un fenómeno extraordinario poder decirlo correctamente. Una reflexión a la que se suma Alba Gutiérrez con una anécdota familiar: "Mi abuela decía 'pilsa'".

Alfonso Arús, por su parte, se lleva el debate al terreno futbolístico."Entonces, ¿el portero del Girona cómo se llama?", pregunta entre risas, a lo que Hans responde: "Gazzaniga". "Entonces deberíamos decir 'Gatsaniga', ¿no?", remata el presentador, zanjando el debate con humor.

Además, la tertuliana desvela cómo, según la RAE, deberían pronunciarse otras palabras de uso habitual como 'croissant', 'paddle' o 'ballet'.

