Un hombre se toma la justicia por su mano y golpea a un gorrilla en Sevilla: "¡Vuelve a tocar mi coche y te mato!"

El propio hombre grabó el momento de la agresión al gorrilla, que habría pillado dañando su coche. Bea de Vicente le explica que estaría cometiendo un delito porque "no está equilibrado el valor del coche con la integridad física".

En Sevilla, un hombre la ha emprendido a golpes con un gorrilla por, según él, haber dañado su coche. En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo el conductor le ataca mientras le grita: "¡Me cago en tu puta madre! ¡Vuelve a tocar mi coche y te mato, hijo de puta!".

Una actitud nada recomendable, porque tal y como explica Bea de Vicente "no está equilibrado el valor de tu coche con la integridad física".

"Por mucha rabia que usted tenga, que es de entender, lo que está cometiendo es un delito de agresión, que además está grabado", afirma la abogada.

Bea aclara que esto no significa que "esté defendiendo a los gorrillas", pero que hay que tener en cuenta que "son personas con problemas severos de adicción, que tienen mermadas sus capacidades intelectivas y que son auténticos desechos humanos para encima agredirles".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.