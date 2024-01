Marta era una chica de 27 años que conducía por una vía de doble sentido cuando se topó con dos coches de alta cilindrada que estaban participando en una carrera ilegal y circulaban a más de 200 kilómetros por hora y sin luces.

Más Vale Tarde ha podido hablar con su padre, que asegura que "unos terroristas de la carretera le segaron la vida". En el vídeo sobre estas líneas explica cómo se produjo el choque frontal y señala que, además, los conductores "hicieron omisión del deber".

"Uno de los mosssos me dijo que nunca habían visto un impacto de estas características, como quedó el vehículo de Marta", comenta el padre, que recuerda entre lágrimas cómo fue la terrible llamada en la que le notificaron la muerte de su hija: "Me llama mi hija Cristina por la mañana y me dice 'papá, papá, lo siento, la Marta s'ha mort'". "Estaba en la flor de la vida y le han segado la vida", afirma.