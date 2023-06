El detenido, con antecedentes, está ya en prisión. Sobre él pesaban cinco requisitorias judiciales por delitos de estafa. Hace más de dos años que lo buscaba la policía. Durante este tiempo ha estado con sus cuatro hijos. Cuatro de ellos menores. Los agentes han comprobado en el registro de la vivienda, en Cullera (Valencia), que esos niños estuvieron siempre encerrados.

En esas condiciones se identificaron a una joven de 18 años y tres menores de 15, 11 y 1 año de edad, respectivamente. Se acreditó "la situación de maltrato y desamparo" en la que se encontraban. Los menores, al encontrarse privados de libertad, no acudían a ningún centro escolar. Tampoco se encontró ningún material escolar que indicara una formación a distancia o parental. Además, tenían un "notorio déficit de higiene" debido a las "condiciones de inhabitabilidad e insalubridad" de la vivienda.

Precisamente por estafar está también en la cárcel su pareja, la madre de los niños. Se hacía pasar por abogada y acumula hasta 9 condenas por estafa. Una de sus presuntas víctimas es Victoria, era amiga de la infancia. Confió en ella para conseguir la custodia de sus hijos. "Me lo vendía así siempre: voy a hacer por ti lo imposible y así vamos a ganar esto", relata ella misma a laSexta. Nos cuenta que le enseñó sentencias falsificadas. Se dio cuenta de lo que ocurría cuando fallaron varias entregas de sus hijos. "Algo no me cuadra", recuerda que pensó.

Así fue cómo decidió ir al juzgado de Valencia. "Y ahí fue cuando me dijeron que ninguno de los autos eran ciertos", señala. Lleva dos años y medio sin ver a sus dos hijos. "Por su culpa fui condenada a tres años de prisión por secuestro de mis propios hijos y retirada de patria potestad de siete años", asegura. Por el momento ha interpuesto dos recursos. "Necesito demostrar que yo fui a la víctima y fui estafada para poder hacer que no entrara en prisión para que vean que conmigo se cometió un error y que yo no soy una secuestradora ni una delincuente. Soy una víctimas de estas tres personas", denuncia.

EL 19 de julio tiene el juicio por la presunta estafa y espera que ahí empiece la cuenta atrás que la lleve a reencontrarse con sus pequeños.