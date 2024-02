La muerte de un menor de 14 años en Getafe (Madrid) tras consumir cocaína junto a una bebida energética ha causado conmoción en la ciudad y entre sus conocidos. Uno de sus amigos ha hablado con Más Vale Tarde horas después de los hechos, mostrándose sorprendido por los hechos.

"Me extraña. No era drogadicto. Nunca se había metido porros ni nada", confiesa el joven, que recuerda que su madre intentó ayudar a que Ryan recobrase la consciencia. "Le decían: 'Venga, Ryan, no preocupes a tu madre'", añade.

Este joven también recuerda que dos personas le llevaron hasta un banco, con una imagen que le molestó notablemente: "Estaba solo, sus amigos pasaron de él". Él cree que consumió droga "por probar" una primera vez.