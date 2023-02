Más Vale Tarde habla con Guillem Sánchez, periodista de El Periódico, el medio que ha informado de que el vídeo con el que la defensa de Dani Alves intentó sembrar las dudas no ha hecho sino confirmar la versión de la víctima: "Se ve una zapatilla blanca y una camiseta blanca como la que lucía Alves esa noche", explica, "lo que indicaría que Alves no estaba dentro del baño, sino en la puerta de acceso al reservado".

Esto confirmaría el relato de la víctima, que según expone Sánchez, "ha dicho que ella va hacia allí no por su cuenta, sino porque Alves le está haciendo signos de forma muy insistente para que la acompañe". "Estas dos imágenes, por difusas que sean, seguro que tendrán su peso en el juicio", comenta el periodista.

En el vídeo sobre estas líneas, Sánchez asegura que no se esperaba un auto tan contundente de la Audiencia de Barcelona, que ha dictaminado que Alves siga en prisión, pues señala que "no es muy habitual" en los delitos de agresión sexual. Sin embargo, afirma que "si no cambia nada, Alves va a llegar esposado hasta la Audiencia para ser juzgado". El periodista considera que la dimensión pública del exjugador del F.C. Barcelona "ha jugado en su contra, porque ha acrecentado a ojos de la Audiencia de Barcelona el hecho de que pueda huir".