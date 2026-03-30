Un grupo de jóvenes agrede y roba a un chico discapacitado en Tarragona: tres agresores han sido detenidos

Los jóvenes decidieron grabar la brutal agresión. Como se puede ver en las imágenes, le dan patadas, bofetadas o rodillazos y, además, le insultan y le piden dinero. El chico agredido, por su parte, intenta evitar el conflicto.

Un grupo de jóvenes ha agredido y robado a un chico con discapacidad en Arbós, en Tarragona. "Entre otras cosas le daban órdenes del tipo 'arrodíllate y bésame el pie'", expone Cristina Pardo. Como se puede ver en las imágenes, los jóvenes le dan rodillazos, bofetadas y patadas, mientras le piden dinero y le insultan.

José Luis Torá expone que se ha detenido a tres personas por esta agresión. El periodista señala que la actitud del agredido es, en todo momento, de "intentar evitar el conflicto, no confrontar con estas personas, pero ellos se ensañan". El chico pide, además, que dejen de agredirle.

Varios de los agresores han subido a sus redes sociales vídeos pidiendo disculpas por sus actos. Uno señala que están "muy arrepentidos", mientras que otra cuenta que ha estado "48 horas en el calabozo". Cristina, tras ver las imágenes, afirma no entender por qué deciden grabarse y que quede constancia de sus actos.

"Es difícil de entender desde un espíritu noble", responde Beatriz de Vicente. La abogada afirma que se acaba de ver "uno de los actos más deleznables que se pueden cometer y que está a la altura de las peores agresiones contra la libertad física, psíquica, contra la dignidad".

"Soy Fiscalía y no hay perdón que valga", añade de Vicente, "porque alguien que demuestra esta inquina con una persona tan vulnerable como un discapacitado". "El adulto", expone, indignada, "Fiscalía, haga lo que tiene que hacer, porque es un robo con violencia, de dos a cinco años, es un atentado contra la integridad moral, es un delito de lesiones agravada por la especial vulnerabilidad y hay un delito de revelación de secretos cuando esto se exhibe como si fuera un triunfo".

Torá explica que, a raíz de la agresión, se ha producido una cadena de solidaridad con los vecinos del municipio para arropar al joven. "Le han ofrecido, incluso, hasta cortes de pelo para intentar, de alguna manera, que sienta el cariño de su comunidad", concluye el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.